На Конотопщині провели благодійний футбольний турнір 20 400 грн зібрали у Дубов'язівській громаді під час благодійного турніру з міні-футболу на підтримку ЗСУ.

У благодійному турнірі з міні-футболу пам'яті Олександра Римаренка участь взяли 7 команд Конотопського району. Під час турніру активно тривав благодійний збір коштів на підтримку наших захисників. Загальна сума на завершенні змагань становила 20 400 грн. Всі кошти будуть перераховані на потреби української армії.

За результатами перше місце та Кубок виборола команда Збройних Сил України. Друге та третє місця відповідно команди сіл Красне (Дубов'язівська селищна рада) та Успенка (Буринська громада). Кращі гравці кожної з команд були відзначені почесними грамотами.