На Сумщині очікується 30-градусна спека

20 червня прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +28..+33°, по м.Суми вночі +16..+18°, вдень +30..+32°.
21 червня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +28..+33°.
22 червня: мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град.
Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі +13..+18°, вдень +26..+31°.