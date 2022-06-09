П’яний житель Сумщини застрелив безпритульного кота Ранком на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що на одній з вулиць Середина-Буди чутні постріли із зброї.

На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Як з’ясували правоохоронці, 32-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з власної зареєстрованої мисливської зброї застрелив безпритульного кота. Аби його не викрили, тіло тваринки він викинув у кущі, подалі від людських очей.

Поліцейські вже вилучили мисливську гладкоствольну рушницю, з якої був здійснений постріл.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від одного до трьох років обмеження волі або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Поліція Сумщини