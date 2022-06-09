За даними слідства, 19 червня 2022 року з 3 год по 5 год 30 хв ранку російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації обстрілювали з мінометів м. Середина-Буда Шосткинського району. Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено житловий будинок, іще пошкоджено щонайменше 9 будинків, господарчі споруди тощо. 48-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження. Також у результаті обстрілів пошкоджено електроопору та обірвано дроти. Досудове розслідування здійснюється ВП №1 (м.Середина-Буда) Шосткинського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Сумській області.
Сумська обласна прокуратура