На Сумщині прикордонники затримали двох п’яних росіян, які незаконно перетнули кордон Учора військовослужбовці одного з відділів прикордонної служби, спільно зі співробітниками Національної поліції, у ході реалізації отриманої інформації, про рух невідомих осіб від кордону в глиб території України, затримали двох громадян росії.

Чоловіки, які мали явні ознаки алкогольного сп’яніння, незаконно перетнули кордон з рф в Україну. Наразі обох іноземців затримано для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їх подальшу долю вирішить суд. ДПСУ