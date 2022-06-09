У Шостці поліцейські затримали чоловіка, який скоїв навмисний підпал На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків Шостки місцевий житель підпалив вхідні двері до сусідської кімнати, де на той момент перебували люди.

Прибувши за вказаною адресою, місцеві дільничні офіцери поліції з’ясували, що на момент підпалу в кімнаті знаходилося вісім підлітків, друзі мешканця цього житла. На щастя, ніхто з неповнолітніх не постраждав.

В ході подальшої перевірки правоохоронці з’ясували, що до підпалу дверей причетний 53-річний сусід. Останнього швидко розшукали та допитали. За його словами, він пішов на такі міри через постійні конфлікти, в цій кімнаті начебто постійно порушували тишу. Цього разу його нерви не витримали.

Наразі підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно нього відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна».

Поліція Сумщини