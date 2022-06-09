В росії заявили, що український безпілотник скинув на курський хутір боєкомплект

Таку інформацію губернатор оприлюднив на своєму Телеграм: "Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нём разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет. Безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают наши военнослужащие".
Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький....
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