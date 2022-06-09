В росії заявили, що український безпілотник скинув на курський хутір боєкомплект Губернатор курської області Роман Старовойта каже, що 19 червня на територію РФ залетів безпілотник, та зкинув боєзаряд на хутір Кучерові.

Таку інформацію губернатор оприлюднив на своєму Телеграм: "Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров. Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нём разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет. Безопасность жителей в этой части приграничных районов обеспечивают наши военнослужащие".