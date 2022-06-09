Внаслідок ворожої атаки одна людина отримала поранення Правоохоронці зафіксували пошкодження щонайменше 10 житлових будинків мирних мешканців на території Серединно-Будської громади

Сьогодні близько 04:00 години ранку з території рф був відкритий вогонь по цивільній інфраструктурі міста Серединно-Буда. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, 1 з яких зруйновано від пожежі після прямого влучання ворожого снаряду.

Крім того, одна людина отримала поранення та була госпіталізована для надання медичної допомоги.

Поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки російської агресії.

За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Слідство триває.