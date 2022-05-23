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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:0716

У Лебедині поліція розслідує обставини смертельної ДТП

Внаслідок зіткнення з легковиком, велосипедист помер на місці пригоди. За даним фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та проводять першочергові слідчі дії.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на одній із вулиць м. Лебедин до поліції надійшло вчора близько 22:00 години. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнення сталось між автомобілем ВАЗ-2110 та велосипедом. В результаті автопригоди від отриманих чисельних травм велосипедист помер на місці.

За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами до десяти років. Слідство триває.

Право Дтп Загиблий
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