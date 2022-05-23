У Лебедині поліція розслідує обставини смертельної ДТП

За даним фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами до десяти років. Слідство триває.
17 червня, близько 19-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Героїв Крут....
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Близько 10 години 30 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП з травмованими на вулиці Прокоф’єва....
Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про пошкодження транспортного засобу на вулиці Героїв Крут....
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько восьмої години вечора. Унаслідок наїзду 7-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Потерпілу доставлено до міської лікарні....