На Сумщині рашисти обстріляли житлові квартали

Рашисти твердять, що їх пункт пропуску, який межує з "Катерінівкою", пунктом пропуску на Глухівщині, обстріляли....
Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06.00 15.06.2022 щодо російського вторгнення....
Станом на ранок 13 червня 2022 року більше ніж 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації....
Таку інформацію надає Сумська ОВА....
Українські військовослужбовці вдарили по базі "вагнерівців" на окупованій території Луганської області, внаслідок чого вижив лише один російський окупант. Про це...