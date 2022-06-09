На Сумщині рашисти обстріляли житлові квартали Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Сумщина

Ситуація станом на 9:30

19 червня 2022

Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді.

З 4 до 5 ранку і потім близько 7.

Гатили з міномету по житловим кварталів міста Середина-Буда.

Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків мирних мешканців, господарчі споруди. Один будинок зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу.

Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється.