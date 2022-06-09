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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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На Сумщині рашисти обстріляли житлові квартали

Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Сумщина
Ситуація станом на 9:30
19 червня 2022
Сьогодні вночі ворог двічі відкривав вогонь зі своєї території по Середино-Будській громаді. 
З 4 до 5 ранку і потім близько 7.
Гатили з міномету по житловим кварталів міста Середина-Буда. 
Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків мирних мешканців, господарчі споруди. Один будинок зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу. 
 
Інформація щодо постраждалих чи загиблих ще уточнюється.
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Общество Російсько-українська війна
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