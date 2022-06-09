На допомогу суб'єктам господарювання Сумщини, що постраждали внаслідок війни, планують спрямувати 5 млн грн

Даною фінансовою допомогою можуть скористатися суб’єкти мікро- та малого підприємництва зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше 31 грудня 2021 року на території Сумської області, які зазнали збитків внаслідок ведення бойових дій і є власниками відповідного знищеного та/або пошкодженого нерухомого майна.

На ці цілі з резервного фонду обласного бюджету Сумської області на 2022 рік виділено кошти у сумі 5 млн гривень.

Допомога суб’єктам господарювання надається з метою покриття витрат пов’язаних з відновленням, ремонтом, реконструкцією знищеного або пошкодженого нерухомого майна; закупівлею/заміною/ремонтом знищеного або пошкодженого обладнання, яке використовується у виробничій діяльності; закупівлею сировини та матеріалів, які використовуються у виробничій діяльності; збереженням та створенням нових робочих місць (виплати заробітної плати); сплатою податків і обов’язкових платежів до бюджету та інших витрат, необхідних для відновлення господарської діяльності.

Розмір допомоги одному суб’єктові господарювання становить не більше 50% розміру завданих збитків, але не більше 50 тис. гривень та надається на безповоротній основі.

Для отримання допомоги суб’єкту господарювання необхідно у термін до 29 липня 2022 року звернутися до Сумського обласного фонду підтримки підприємництва з відповідною заявою та пакетом документів відповідно до вимог Порядку надання допомоги суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету (http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/2022/180_22.pdf)

Контакти КУ «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради: м. Суми, вул. Кооперативна, 3, е-mail: fondsumy-sor@ukr.net або czofond@gmail.com. Контактні телефони: +38 (050) 214-52-29, +38 (0542) 70-00-65.