Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:023

На допомогу суб'єктам господарювання Сумщини, що постраждали внаслідок війни, планують спрямувати 5 млн грн

За дорученням керівника обласної військової адміністрації Дмитра ЖИВИЦЬКОГО в області розроблено та затверджено новий вид державної фінансової допомоги суб’єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру

Даною фінансовою допомогою можуть скористатися суб’єкти мікро- та малого підприємництва зареєстровані в установленому законом порядку не пізніше 31 грудня 2021 року на території Сумської області, які зазнали збитків внаслідок ведення бойових дій і є власниками відповідного знищеного та/або пошкодженого нерухомого майна.

На ці цілі з резервного фонду обласного бюджету Сумської області на 2022 рік виділено кошти у сумі 5 млн гривень.

Допомога суб’єктам господарювання надається з метою покриття витрат пов’язаних з відновленням, ремонтом, реконструкцією знищеного або пошкодженого нерухомого майна; закупівлею/заміною/ремонтом знищеного або пошкодженого обладнання, яке використовується у виробничій діяльності; закупівлею сировини та матеріалів, які використовуються у виробничій діяльності; збереженням та створенням нових робочих місць (виплати заробітної плати); сплатою податків і обов’язкових платежів до бюджету та інших витрат, необхідних для відновлення господарської діяльності.

Розмір допомоги одному суб’єктові господарювання становить не більше 50% розміру завданих збитків, але не більше 50 тис. гривень та надається на безповоротній основі.

Для отримання допомоги суб’єкту господарювання необхідно у термін до 29 липня 2022 року звернутися до Сумського обласного фонду підтримки підприємництва з відповідною заявою та пакетом документів відповідно до вимог Порядку надання допомоги суб'єктам господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету (http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/2022/180_22.pdf)

Контакти КУ «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва» Сумської обласної ради: м. Суми, вул. Кооперативна, 3, е-mail:  fondsumy-sor@ukr.net або  czofond@gmail.com. Контактні телефони: +38 (050) 214-52-29, +38 (0542) 70-00-65.

Сумська ОВА
Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи
14.06.2022 09:18
На допомогу суб'єктам господарювання Сумщини, що постраждали внаслідок війни, планують спрямувати 5 млн грн
Сегодня 11:02
У Лебедині поліція розслідує обставини смертельної ДТП
Сегодня 10:07
У Середина-Буді рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом (відео)
Сегодня 10:05
На Сумщині рашисти обстріляли житлові квартали
Сегодня 09:35
Куди підуть 250 мільйонів, які були виділені Кабміном у квітні на відновлення Сумщини?
Сегодня 09:25
Сумчани отримали державні нагороди до Дня медика
Сегодня 08:21
У Сумах в ДТП потрапила маршрутка: постраждала 8-річна пасажирка
Вчера 21:38
Росія поширює фейк про мобілізацію українських чоловіків у Польщі
Вчера 21:35
На Сумщині змінено тривалість комендантської години
Вчера 20:14
З війни в Україні тікають не тільки російські солдати, а й командири-офіцери
Вчера 17:38
На Сумщині поліцейські повідомили про підозру Інтернет-шахраю
Вчера 16:19
view counter

Статьи

Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
13.15; 16.10; с 18.06.2022 - 11.40; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.15

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.