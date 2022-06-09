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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:25126

Куди підуть 250 мільйонів, які були виділені Кабміном у квітні на відновлення Сумщини?

Про це повідомив голова Сумськоъ ОВА Дмитро Живицький.

Це питання, яке мені задають найчастіше, починаючи від голів громад до пенсіонерів, які уважно слухають новини.

Відповідаю: ресурс розподілений на відновлення об’єктів критичної інфраструктури, освіти, медицини, житлового фонду (окрім приватного сектору), які повністю відповідають вимогам, зазначеним у розпорядженні Камбіну (№280-р від 10.04.2022р.)

На Сумщині до цього переліку ввійшло 266 об’єктів, розміщених у громадах, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій.

Відповідно до напрямків кошти розподілили наступним чином:

70 млн грн – медицина, адміністративні будівлі,  багатоквартирні будинки,

70 млн грн – житлово-комунальне господарство,

60 млн грн – освіта,

50 млн грн – дороги.

Вже обстежено 154 пошкоджених об’єкта. Це перший крок до відновлення.

Экономика
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