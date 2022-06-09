Білопільська і Трускавецька громади стали побратимами Білопільська і Трускавецька громада, що на Львівщині стали побратимами. Домовленості про дружбу міст дозволять обмінюватися досвідом управління містами, підтримки бізнесу, освіти, спорту та туризму. Зокрема, Трускавецька громада братиме участь у відновлення Білопільщини після російського вторгнення.

Про таке домовилися під час візиту делегації очільників громад Львівщини. Приїхали вони зі Стрийського району в Суми та Білопілля, пише Білопілля.сіті.

"Саме Львівщина в перші дні надавала допомогу Сумщині. І зараз там мешкають сотні сумчан. Я використовував всі свої зв’язки й всі телефоні номери у себе в книжці, аби максимально залучити допомогу для нашої області. І львівські колеги відгукнулись найпершими.

Звідти йдуть і будівельні матеріали, інша допомога. Нам важливо не просто прости допомогти та дякувати за це. Нам важливо рівні особистого спілкування будувати стосунки на майбутнє, що ми робимо. Чим більше стосунків між громадами, тим краще розумітимуть люди як живуть території, тим більше буде мотивації допомогти один одному", – переконаний народний депутат України Андрій Кіт

Очільники розповідають, що на початку повномасштабного вторгнення росіян і до сьогодні підтримують тимчасово переміщених осіб з Сумщини.

"До нас приїхало багато сумчан у перші дні війни. Ми завжди готові прийняти та допомогти. Нас об’єднує і спільна історія. На території нашої громади проживав гетьман Виговський, який у свій час тут на Сумщині під Конотопом добряче ганяв москалів", – говорить Ігор Коцовський, голова Гніздичівської громади Стрийського району.

Делегація з Львівщини у Білопіллі

Всі очільники громад вперше були на Сумщині. І в зону бойових дій на Білопільщину приїхали, аби реально побачити, як тут живуть люди.

Попри небезпеку обстрілів жителі Білопільської громади продовжують працювати, підтримувати військових і вже починають відбудовувати зруйновані будинки.

Знайомство делегації з Білопільщиною почалось на в’їзді в місто. Тут одразу два визначних місця – це знаменита стела «Білопілля» і неподалік – велика вирва від ракети, яка прилетіла з росії та наробила в місті чимало лиха, зруйнувала будівлі і залишила людей без житла.

"Наші львівські колеги побачили на власні очі, як ми тут живемо", – говорить Білопільський міський голова Юрій Зарко.

Очільники громад на Сумщині запевнили своїх колег, що всі спроби ворога нас залякати, знищити – марні. Сумчани і військові на кордоні тримають оборону.

Делегація побувала в музеї Олександра Олеся, відвідали пам’ятні місця.

За словами очільників громад Сумщини і Львівщини, головна мета візиту – об’єднання громад сходу і заходу для відбудови нашої території.

Білопільська і Трускавецька громади відтепер мають домовленості щодо відпочинку дітей та дорослих, постачання будівельних матерів, продуктів тощо.