У Сумах збили велосипедистку

Близько 14 години 40 хвилин патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Центральній. На місці події інспектори попередньо з’ясували, що 72-річний водій транспортного засобу ЗАЗ Vida, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП 34-річна громадянка отримала тілесні ушкодження, з якими її шпиталізували до лікарні.
Обставини ДТП надалі з’ясовувала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.
Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Бережіть себе!
Патрульна поліція Сумщини