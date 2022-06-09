Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:29102

У Сумах взяли під варту педофіла

За клопотанням слідчого та прокурора Сумської окружної прокуратури рішенням суду 18 червня 2022 року підозрюваному, який 9 років примушував дитину до вступу у статевий зв’язок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.08 без права на заставу.

Нагадуємо, що у 2013 році підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям, обманним шляхом отримав відверті фото 13-річної дівчинки. Він почав шантажувати дитину тим, що оприлюднить знімки. Психологічний шантаж та тиск продовжувалися декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував їй зустрітися. Під час зустрічі він змусив дівчинку вступити з ним у статевий зв'язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дитиною, вчиняв з нею дії сексуального характеру.

Коли дівчина подорослішала, вона відмовилася від зустрічей з чоловіком, проте він почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення компрометуючих матеріалів чоловік вимагав у неї 1 тис доларів США.

Сумська обласна прокуратура

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Статьи

Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
Вчера 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
13.15; 16.10; с 18.06.2022 - 11.40; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Світ Юрського періоду: Домініон (Колін Треворроу, 2022)
Кино Планета Кіно
13.50; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.15

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.