У Сумах взяли під варту педофіла

Нагадуємо, що у 2013 році підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям, обманним шляхом отримав відверті фото 13-річної дівчинки. Він почав шантажувати дитину тим, що оприлюднить знімки. Психологічний шантаж та тиск продовжувалися декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував їй зустрітися. Під час зустрічі він змусив дівчинку вступити з ним у статевий зв'язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дитиною, вчиняв з нею дії сексуального характеру.
Коли дівчина подорослішала, вона відмовилася від зустрічей з чоловіком, проте він почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення компрометуючих матеріалів чоловік вимагав у неї 1 тис доларів США.
Сумська обласна прокуратура