У Сумах взяли під варту педофіла За клопотанням слідчого та прокурора Сумської окружної прокуратури рішенням суду 18 червня 2022 року підозрюваному, який 9 років примушував дитину до вступу у статевий зв’язок обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.08 без права на заставу.

Нагадуємо, що у 2013 році підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям, обманним шляхом отримав відверті фото 13-річної дівчинки. Він почав шантажувати дитину тим, що оприлюднить знімки. Психологічний шантаж та тиск продовжувалися декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував їй зустрітися. Під час зустрічі він змусив дівчинку вступити з ним у статевий зв'язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дитиною, вчиняв з нею дії сексуального характеру.

Коли дівчина подорослішала, вона відмовилася від зустрічей з чоловіком, проте він почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення компрометуючих матеріалів чоловік вимагав у неї 1 тис доларів США.

Сумська обласна прокуратура