На Сумщині поліцейські повідомили про підозру Інтернет-шахраю Працівниками ВПК в Сумській області спільно з слідчим відділом Сумського РУП, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми, було оголошено про підозру 26-річному чоловіку, який під виглядом продажу товарів на торговельних Інтернет-майданчиках шахрайським шляхом заволодів коштами громадян.

У ході слідства встановлено, що сумчанин здійснював публікацію оголошень щодо продажу неіснуючих товарів на торговельних Інтернет-майданчиках.

За домовленістю, на умовах повної оплати товару, шахрай надавав «покупцям» реквізити підготовлених банківських карток, відкритих на різних осіб. Після отримання коштів, зловмисник знімав кошти в банкоматах та в подальшому блокував потерпілих та замінював сім-картки.

Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області