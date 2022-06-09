На Сумщині поліцейські повідомили про підозру Інтернет-шахраю

У ході слідства встановлено, що сумчанин здійснював публікацію оголошень щодо продажу неіснуючих товарів на торговельних Інтернет-майданчиках.
За домовленістю, на умовах повної оплати товару, шахрай надавав «покупцям» реквізити підготовлених банківських карток, відкритих на різних осіб. Після отримання коштів, зловмисник знімав кошти в банкоматах та в подальшому блокував потерпілих та замінював сім-картки.
Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області