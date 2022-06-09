Глухівські поліцейські затримали автоугонщика Менше доби знадобилося співробітникам поліції аби встановити та розшукати зловмисника, причетного до незаконного заволодіння автомобілем. Тепер за вчинене йому доведеться відповідати згідно Кримінального кодексу України.

По допомогу до відділення поліції № 1 (Глухів) звернувся 28-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що у нього угнали автомобіль «ВАЗ 21099», що знаходився в гаражі його домоволодіння.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Встановлено, що того дня потерпілий разом зі своїм знайомим розпивали спиртні напої. А після того як його товариш пішов, чоловік виявив зникнення своєї машини.

На пошуки авто були орієнтовані всі наряди поліції, правоохоронці почали обстежувати прилеглу територію. У ході оперативно розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції разом з працівниками наряду групи реагування патрульної поліції встановили, що злочин скоїв раніше судимий 27- річний житель Шосткинського району.

Наразі його вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області