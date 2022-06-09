Глухівські поліцейські затримали автоугонщика

По допомогу до відділення поліції № 1 (Глухів) звернувся 28-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що у нього угнали автомобіль «ВАЗ 21099», що знаходився в гаражі його домоволодіння.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Встановлено, що того дня потерпілий разом зі своїм знайомим розпивали спиртні напої. А після того як його товариш пішов, чоловік виявив зникнення своєї машини.
На пошуки авто були орієнтовані всі наряди поліції, правоохоронці почали обстежувати прилеглу територію. У ході оперативно розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції разом з працівниками наряду групи реагування патрульної поліції встановили, що злочин скоїв раніше судимий 27- річний житель Шосткинського району.
Наразі його вже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Сумської області