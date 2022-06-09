На Сумщині загубився 5-річний хлопчик, який самостійно проїхав 15 км на велосипеді Під час несення служби на одному з блок-постів поліцейські побачили маленького хлопчика, який їхав на велосипеді по автодорозі, але нікого з дорослих поруч не було.

Правоохоронці, звернувшись до дитини, помітили, що він дуже схвильований.



Поспілкувавшись з ним, працівникам поліції вдалось з’ясувати лише його вік та ім’я. Не гаючи часу, поліцейські розпочали пошуки батьків заблукалого хлопця. Та вже через деякий правоохоронці відшукали батька дитини. З його слів, син гуляв на вулиці, а коли він помітив його відсутність, то пішов шукати дитину у сусідів. Не знайшовши хлопчика і там, чоловік вже саме збирався телефонувати до поліції, але правоохоронці його випередили та повідомили про місцезнаходження сина.



На щастя, за час мандрівки з хлопцем нічого не трапилось, але він встиг проїхати близько 15 км від домівки. Поліцейські передали дитину батьку, за що він був щиро вдячний.