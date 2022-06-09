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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сумщина отримає 15 телеметричних кардіографів для вагітних від МОЗ

МОЗ розподілило між регіонами 300 телеметричних кардіографів для вагітних, 15 з яких отримає Сумщина.

Перинатальні центри України отримують 300 телеметричних кардіографів для вагітних, 15 з них отримають медзаклади Сумщини.

За допомогою таких апаратів лікарі зможуть відстежувати серцебиття плоду навіть без присутності лікаря в палаті.

Нові кардіотокографи МОЗ отримав від Польщі в рамках гуманітарної допомоги.

«Це нові кардіографи, які дозволяють використовувати у функціональній діагностиці телемедичні технології. Іншими словами — медпрацівник може під’єднати датчики до вагітної, а лікар тим часом може знаходитися в іншому місці, але за допомогою додатку в телефоні бачити усі показники плоду, які показує КТГ. Перші кардіографи вже приїхали і використовуються на Волині, решта поставок надходить до інших регіонів», — прокоментувала Марія Карчевич.

За словами заступниці міністра, деякі вагітні потребують більш прицільного дослідження. У такому разі необхідно щодня або двічі на день слідкувати за даними серцебиття плоду. Йдеться насамперед про жінок з різними патологіями – наприклад, діабетом, онкологією чи серцево-судинними захворюваннями. 

Нагадаємо, нещодавно МОЗ відправило у заклади охорони здоров'я Харківської, Кіровоградської, Сумської, Запорізької областей інкубатори з безперебійним живленням. Наступна партія інкубаторів очікується у липні, їх також передадуть у пологові будинки.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Общество
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