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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Сьогодні рашисти обстрілювали Краснопілля і Миропілля

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Фото ілюстративне

«Сумщина

Ситуація станом на 21:30 17 червня 2022

Краснопільська громада:

Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено. 

Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 приходи.

Після 20 години вороги почали артобстріл з  "Градів", усього близько 80 приходів.

Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.

Миропільська громада

З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів - 40 (сорок), з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм.

Жертв в усіх випадках немає».

Общество
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