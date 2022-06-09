Сьогодні рашисти обстрілювали Краснопілля і Миропілля

Фото ілюстративне
«Сумщина
Ситуація станом на 21:30 17 червня 2022
Краснопільська громада:
Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено.
Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території росії, 24 приходи.
Після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів.
Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.
Миропільська громада
З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів - 40 (сорок), з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм.
Жертв в усіх випадках немає».