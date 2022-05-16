Підозрюваного в держзраді мешканця Сумщини взято під варту без права застави За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 17 червня 2022 року підозрюваному в держзраді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без прав на заставу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 16 червня 2022 року затримано 42-річного жителя Сумщини за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За даними слідства, чоловік на виконання завдань представника федеральної служби безпеки російської федерації збирав дані про дислокацію, озброєння та переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України, а також особового складу правоохоронних та судових органів м. Суми. Дотримуючись заходів конспірації, зібрані дані він передавав російським кураторам. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Пресслужба обласної прокуратури