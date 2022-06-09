Сумські рятувальники попереджають про небезпеку мін Шановні громадяни, будьте обережні! Через потрапляння на вибухонебезпечні предмети в області зафіксовані випадки загибелі та травмування людей.

Як показує практика, сучасні боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, які використовує ворог, можуть бути різних форм, мати різний вигляд та бути зовні не схожими на боєприпаси.

Наразі на Сумщині піротехніки ДСНС України спільно з вибухотехніками Національної поліції України та саперами Збройних Сил України проводять обстеження територій та об’єктів на наявність вибухонебезпечних предметів з подальшим їх знищенням.

Проте, треба усвідомити, що відповідний процес займатиме досить тривалий час! Тому вкотре застерігаємо, треба утриматися від відвідування лісів, водоймищ, сільськогосподарських угідь, пасовищ, луків. Наголошуємо, небезпечно користуватися узбіччями доріг з твердим покриттям та шляхами поза межами автотрас (ґрунтовими дорогами тощо).

Нагадуємо, що відповідно до розпорядження Сумської обласної військової адміністрації, забороняється відвідування населенням лісів та в’їзд до них (окрім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої техніки під час дії правового режиму воєнного стану.

Дорослим необхідно розповідати дітям, що під час прогулянки треба уважно дивитися, куди наступати. Не можна наближатися до незнайомих речей (навіть іграшок), а тим більше не чіпати жодні чужі предмети. Головне правило – якщо це не твоя річ, не чіпай її!

Основний алгоритм, який повинен знати кожен громадянин та чітко його дотримуватися!

При виявленні боєприпасу, схожого на нього предмету, іншого невідомого та підозрілого предмету:

- Не підходити до нього, у жодному разі не чіпати, не користуватися поблизу засобами зв’язку. Не намагатися самостійно огородити підозрілу знахідку.

- Треба запам’ятати місце виявлення даного предмету. Повернутися у тому напрямку в якому прийшли – не поспішаючи крок у крок на відстань не менше 100 метрів. Попередити оточуючих про можливу небезпеку та терміново повідомити про знахідку до оперативних служб за телефонними номерами «101» або «102».

Пам’ятайте, знання та дотримання правил безпеки рятує життя!