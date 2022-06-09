Під час дії воєнного стану критерії підходящої роботи для безробітних змінилися Яка робота вважається підходящою для безробітного під час дії воєнного стану? Подібне питання хвилює багатьох жителів Сумщини, бо після початку російської війни в Україні багато людей втратило роботу.

Сумська обласна служба зайнятості надає роз'яснення.

Під час дії воєнного стану критерії підходящої роботи для безробітних змінилися. Відповідні зміни закріплені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану», що набув чинності 7 травня поточного року https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1279685

Так, протягом 30 календарних днів з дня надання статусу безробітного, слушною для нього вважається робота, яка відповідає його освіті, професії (спеціальності), кваліфікації, а також набутому за період трудової діяльності досвіду. Оплата праці повинна бути не нижче розміру заробітної плати за останнім місцем роботи.

Надалі для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 30 календарних днів, або для громадян, які не мають професії і вперше шукають роботу, підходящою є робота, що не потребує кваліфікації (спеціальності), професійної підготовки, або робота, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, із заробітною платою не нижче розміру мінімальної для роботи на умовах повного робочого часу (дня).

Без згоди безробітного йому не може пропонуватися робота, що потребує зміни місця проживання або перебування.

Телефонуйте фахівцям Сумського обласного центру зайнятості для подальшої консультації 093 276 39 66; 096 109 08 37; 067 698 29 58; 095 337 41 10.

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