На Сумщині поліцейські отримали службові автомобілі Наразі в Україні діє правовий режим воєнного стану. Весь цивілізований світ підтримує нас в протистоянні ворогу і у будь-який спосіб намагається допомогти.

17 червня, у Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, відбулась передача підрозділам поліції області одинадцяти службових автомобілів від іноземних партнерів. Службові автомобілі використовуватимуться в центрі забезпечення, роті поліції особливого призначення, слідчому управлінні, відділі криміналістичного забезпечення СУ ГУНП, Сумському та Шосткинському районних управліннях поліції, а також Роменському, Конотопському й Охтирському районних відділах поліції. По завершенню заходу працівники підрозділів поліції вирушили на нових автомобілях до місць несення служби. Відділ комунікації поліції Сумської області