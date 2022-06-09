На Сумщині поліцейські отримали службові автомобілі

17 червня, у Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, відбулась передача підрозділам поліції області одинадцяти службових автомобілів від іноземних партнерів.
Службові автомобілі використовуватимуться в центрі забезпечення, роті поліції особливого призначення, слідчому управлінні, відділі криміналістичного забезпечення СУ ГУНП, Сумському та Шосткинському районних управліннях поліції, а також Роменському, Конотопському й Охтирському районних відділах поліції.
По завершенню заходу працівники підрозділів поліції вирушили на нових автомобілях до місць несення служби.
Відділ комунікації поліції Сумської області