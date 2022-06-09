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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На Сумщині поліцейські отримали службові автомобілі

Наразі в Україні діє правовий режим воєнного стану. Весь цивілізований світ підтримує нас в протистоянні ворогу і у будь-який спосіб намагається допомогти.

17 червня, у Головному управлінні Національної поліції в Сумській області, відбулась передача підрозділам поліції області одинадцяти службових автомобілів від іноземних партнерів. 

Службові автомобілі використовуватимуться в центрі забезпечення, роті поліції особливого призначення, слідчому управлінні, відділі криміналістичного забезпечення СУ ГУНП, Сумському та Шосткинському районних управліннях поліції, а також Роменському, Конотопському й Охтирському районних відділах поліції.

По завершенню заходу працівники підрозділів поліції вирушили на нових автомобілях до місць несення служби.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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