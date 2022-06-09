Поліція Сумщини документує наслідки обстрілів росіянами об’єктів цивільної інфраструктури

Майже щодня спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області здійснюють перевірки об’єктів інфраструктури, сільськогосподарських угідь, лісосмуг, доріг по заявах, отриманих від органів влади та громадян, аби убезпечити місцеве населення від мінно-вибухової небезпеки.

Так вчора працівники цього підрозділу спільно з слідчими та криміналістами здійснили перевірку однієї з доріг на півночі області, по якій в Україну спочатку заходило а потім і втікало вороже військо, і виявили на ній сліди підриву потужного боєприпасу та кілька російських мін.

В тому ж районі, поліцейські сапери, перевіряючи іншу дорогу, де військові рф влаштували стоянку, виявили і вилучили дві гранати Ф – 1, що застрягли у засохлій дорожній грязі.

«Також спільно зі слідчо-оперативною групою поліції було оглянуто об’єкти цивільної інфраструктури на околиці Глухова, куди вчора влучили сучасні керовані ракети росіян під назвою «іздєліє 305 «Гермес», що їх випустили вороги з гелікоптерів. Ракети розробок останніх років, з потужною бойовою частиною. Залишки ракет виявлено і вилучено, від авіаудару загинули мирні мешканці та є руйнування», - коментує начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області Олег Євлаш.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.



Поліція закликає громадян, у випадку сигналу повітряної тривоги, загрози ракетного, авіаційного чи артилерійського ударів, не ігнорувати ці повідомлення, а як найскоріше рухатися до укриття. Врятувати від вибуху і уламків боєприпасів, які розірвалися, можуть не лише бомбосховище, але і звичайні підвал, погріб, та навіть яма, чи заглибина в ґрунті. Пам’ятайте це, і бережіть своє здоров’я та життя.

Відділ комунікації поліції Сумської області