З 1 вересня навчання школярів проводитиметься по змінах: у МОН пояснили чому З 1 вересня школи в Україні працюватимуть у звичайному режимі. Але перш, ніж школярі повернуться за парти, дирекція школи має вирішити питання з укриттями та скласти графік змін.

Про це у коментарі "ЛІГА:Life" розповів начальник управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

За його словами, з 1 вересня школярі можуть навчатися по змінах. Це пов'язано з тим, що шкільні укриття можуть бути не розраховані на велику кількість учнів.

"Якщо ми точно знаємо, що у школі укриття на 200 осіб, а в нас навчається 600, то, на жаль, доведеться організувати очне навчання у три зміни. Або – мішане навчання", – сказав Кононенко.

Водночас він наголосив, що організація навчання у школах залежатиме від керівника навчального закладу. У новому навчальному році дирекція школи має приділити більше уваги безпеці учнів. Зокрема, потрібно перевірити, скільки часу у дітей займе шлях з другого, третього або четвертого поверху до укриття.

Первинну перевірку вже було проведено, зокрема аудит 13,7 тис. шкіл виявив, що лише 8% з них мають обладнані укриття.