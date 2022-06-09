У Сумах поліцейські за лічені хвилини розкрили крадіжку мобілки у 11-річного хлопця Співробітники поліції розкрили злочин ще до того, як 11-річний потерпілий виявив зникнення свого мобільного телефону та повідомив про це до поліції.

Сьогодні під час патрулювання обласного центру, працівники відділу ювенальної превенції Сумського районного управління поліції побачили раніше судимого чоловіка, який підозріло себе поводив. Прослідувавши за ним, правоохоронці виявили, як вказаний громадян підходить до дитячого майданчика, та скориставшись моментом, поки ніхто не бачить, взяв та поклав до кишені мобільний телефон. Працівники поліції одразу зреагували й зупинили чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу для документування злочину. Викрадений телефон поліцейські вилучили та повернули 11-річному власнику. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Поліція Сумщини