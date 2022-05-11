Російські боти поширюють фейковий лист від імені МОН України

Як зазначають у відомстві, «для підробки листа був використаний офіційний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу».
Застерігаємо!
Такі «вкиди» ворога є частиною інформаційно-психологічної операції, спрямованої на створення осередків суспільної нестабільності та зниження рівня довіри до органів державної влади України.
Просимо перевіряти підозрілі «документи», що публікують в соціальних мережах, виключно на офіційних сайтах українських органів державної влади.
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