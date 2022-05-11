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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:13139

Російські боти поширюють фейковий лист від імені МОН України

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: в соціальних мережах активно поширюється лист, нібито підписаний заступницею Міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Як зазначають у відомстві, «для підробки листа був використаний офіційний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу».
Застерігаємо!
Такі «вкиди» ворога є частиною інформаційно-психологічної операції, спрямованої на створення осередків суспільної нестабільності та зниження рівня довіри до органів державної влади України.
Просимо перевіряти підозрілі «документи», що публікують в соціальних мережах, виключно на офіційних сайтах українських органів державної влади.

Общество Дезінформація Фейк
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Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Морбіус (Даніель Еспіноса, 2022)
Кино Планета Кіно
13.15; 16.10; с 18.06.2022 - 11.40; 16.10
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
15.30; 18.00
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Альфа Код (Кеоні Ваксман, 2022)
Кино Планета Кіно
18.30; с 18.06.2022 - 16.35
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Коханці (Ніколь Ґарсія, 2020)
Кино Планета Кіно
18.20
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
Флешбек (Мартін Кемпбелл, 2022)
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15.40; 18.15; с 18.06.2022 - 11.30; 18.30
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Вендета (Джаред Кон, 2022)
Кино Планета Кіно
12.20; 14.15
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Я - панда (Домі Ші, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 11.50

Фото

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Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
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Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
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Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
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День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

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