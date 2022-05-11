Російські боти поширюють фейковий лист від імені МОН України Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: в соціальних мережах активно поширюється лист, нібито підписаний заступницею Міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання.

Як зазначають у відомстві, «для підробки листа був використаний офіційний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу».

Застерігаємо!

Такі «вкиди» ворога є частиною інформаційно-психологічної операції, спрямованої на створення осередків суспільної нестабільності та зниження рівня довіри до органів державної влади України.

Просимо перевіряти підозрілі «документи», що публікують в соціальних мережах, виключно на офіційних сайтах українських органів державної влади.