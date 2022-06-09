Сумчанок запрошують реєструватися на програму розширення можливостей жіночого підприємництва

У програмі підприємництва можуть взяти участь жінки (внутрішньо переміщені особи та місцеві жительки), які проживають у Запорізькій (підконтрольна територія), Дніпропетровській, Київській (крім м. Київ), Чернігівській, Сумській областях та внутрішньо переміщені жінки, які проживають у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях.

100 нових бізнес-ідей та 60 існуючих бізнесів будуть відібрані до участі в навчальній програмі, де вони навчаться, як розпочати бізнес та розробити стабільні мікропідприємства, стійкі до кризи.

Як мінімум 31 жінка чи бізнес-команди, очолювані жінками, які будуть відібрані журі, отримають підтримку, еквівалентну сумі від 20 000 грн до 150 000 грн разом з наставницькою підтримкою протягом шести місяців.

З 2019 року Естонська рада у справах біженців, Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» та Гараж48 працювали у співпраці для того, щоб підтримати жінок у східній Україні у збільшенні доходу родин через підприємництво.

Протягом двох років Програма розширення можливостей жіночого підприємництва показала силу та рішучість жінок, які кидають виклик складним життєвим обставинам завдяки підприємництву. Відкриваючи нові мікро- та сімейні бізнеси, які забезпечують дохід для своєї сім’ї та інших родин, вони надають роботу, життєво важливі послуги та створюють спільноту однодумиць і жінок-підприємиць у східній Україні.

Повномасштабне вторгнення росії та тривала війна в Україні знищили незліченну кількість життів, борючись за свою країну та свободу. 7.7 мільйонів осіб є внутрішньо переміщеними особами в Україні, оскільки вони шукали більш безпечного місця для родини. Ця програма розроблена для того, щоб підтримати українських жінок у відновленні та відбудові свого життя.

Програма розширення можливостей жіночого підприємництва проводиться для жінок, які втратили джерела доходів для забезпечення своєї родини через війну, яка триває в Україні.

У програмі підприємництва можуть взяти участь жінки (внутрішньо переміщені особи та місцеві жительки), які проживають у Запорізькій (підконтрольна територія), Дніпропетровській, Київській (крім м. Київ), Чернігівській, Сумській областях та внутрішньо переміщені жінки з Донецької та Луганської областей, які проживають у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях.

Відкриті воркшопи онлайн відкриті для всіх, хто зацікавлений у долученні до них та покращенні своїх знань щодо підприємництва, незалежно від того, де Ви перебуваєте – в Україні чи за кордоном.

У програмі можуть взяти участь індивідуальні бізнес-заявки та жіночі команди (де більшість складають жінки) з новими мікро- та сімейними бізнесами або вже існуючими бізнесами. Буде проведено дві окремі програми: одна для нових бізнесів та одна для існуючих бізнесів.

Програма впроваджуватиметься з липня 2022 року по квітень 2023 року. Ми хочемо підтримати нові та існуючі бізнеси, щоб вони стали успішними та стійкими до кризи через серію відкритих воркшопів для всіх бажаючих, дві інтерактивні підприємницькі програми, подання бізнес-ідей і менторську програму протягом шести місяців.

РЕЄСТРАЦІЯ

Відкриті воркшопи для всіх бажаючих : https://entrepreneur.pagulasabi.ee/ukraine/registration-2022

Реєстрація на воркшоп закінчується за 2 дні до дня його проведення.

ПРОГРАМА ПІДПРИЄМНИЦТВА:

100 команд та жінок з новими бізнес-ідеями будуть відібрані до участі в Програмі підприємництва, яка триватиме з 12 по 26 вересня.

60 команд та жінок з вже існуючими бізнесами будуть відібрані до участі в Програмі підприємництва, яка триватиме з 3 по 16 жовтня.

Для того, щоб подати заявку як команда, потрібно як мінімум три члени команди (виняток – сімейні бізнеси – потрібно як мінімум два члени команди).

Реєстрація бізнес-заявок для участі в програмі підприємництва буде відкрита 2 липня та закрита 10 серпня 2022 року.

Якщо у Вас є питання щодо участі, будь ласка, зв’яжіться із Запорізьким благодійним фондом «Єдність» за майбутнє» за електронною адресою: zm.ednist2021@gmail.com або зателефонуйте:

Київська, Сумська, Чернігівська області: 095-611-87-98 (Раїса),

Запорізька (підконтрольна територія), Дніпропетровська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська області: 068-221-22-80 (Лідія).

Долучайтеся до сторінки заходу у Фейсбуці, щоб слідкувати за оновленнями:

Програма підприємництва для нових бізнесів: https://fb.me/e/2XX16kJ85

Програма підприємництва для існуючих бізнесів: https://fb.me/e/29IubN8Xb

Програма розширення можливостей жіночого підприємництва фінансується Міністерством закордонних справ Естонії з фонду розвитку співробітництва.