У Сумах затримали педофіла, який 9 років ґвалтував дівчину За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури 16 червня 2022 року затримано 51-річного жителя Сумського району, який упродовж 9 років шантажував дівчинку та примушував до вступу в статевий зв'язок (ч. 3 ст. 154, ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, у 2013 році приватний підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям у м. Суми, обманним шляхом отримав відверті фото 13-річної сумчанки. Після чого він почав шантажувати дівчину тим, що оприлюднить ці знімки. Психологічний шантаж та тиск продовжувались декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував її зустрітись. Під час зустрічі він змусив її вступити з ним у статевий зв'язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дівчинкою та вчиняв з нею дії сексуального характеру. Їхні зустрічі він часто знімав на телефон.

Коли дівчина подорослішала, вона відмовилась від зустрічей з чоловіком, проте він почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення компрометуючих матеріалів він вимагав у неї 1 тисячу доларів США. Відтак дівчина звернулась у поліцію.

За результатом спецоперації чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.





Пресслужба обласної прокуратури