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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 15:59170

Євробачення-2023 не буде проводитись в Україні

Про це повідомила Європейська мовна спілка.

За словами організаторів, після довгих обговорень було вирішено, що проводити конкурс в Україні небезпечно.

Наразі EBU починає переговори з британською ВВС, адже саме представник цієї країни зайняв друге місце на цьогорічному конкурсі.

При цьому організатори підкреслили, що максимально підтримують Україну та обов’язково при проведенні конкурсу наступного року приділять їй достатньо уваги.

Досуг Євробачення
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