Сумчан запрошують на велобревет «Азов Марафон» Сумський рандонерський клуб "Velo-Sport Sumy Randonneurs", як і усі інші клуби країни, продовжує реєстрацію на єдиний BRM сезону у залік клубу Азов Марафон.

Мета цього івенту однакова для усіх та чітко викладена в описі, а вимоги до участі та організаційні спеціфікації кожний клуб додає свої.

Стисло про спеціфікації VSSR.

Зважаючи на те, що в регіоні області порушена логістика між містами, а більшість території перебувають у зоні бойових дій, клуб для виконання дистанції пропонує два маршрути, які вважаються, на наш погляд, найбільш безпечними.

1. Старт м. Суми (організатор Maryna Moroz, відповідальний за складання маршруту Игорь Волков).

Старт - Альтанка

КП1 - Коровинці - 85 км

КП2 - Беседівка - 108 км

Фініш - Vin&Gret

2. Старт м. Шостка, Глухів, Конотоп (організатор Bohdan Remnov / Denis Knyazev)

КП 1 - Конотоп - 90 км

КП2 - Глухів - 169 км.

Допускається старт з будь якого КП.

Підтвердження проходження дистанції здійснюється за допомогою фотофіксації себе та велосипеду на фоні знаку (споруди), що визначає місце, з наступним надсиланням фото і інформації про час перебування на старті, КП 1-2, фініші організатору. А також надання записаного за допомогою Strava треку.

Дистанцію можна виконати індивідуально до 30.06.

Останній день реєстрації 29.06.

У разі формування групового старту останній день реєстрації 24.06.

Для учасників івенту 26.06. інформація про наших партнерів.

Старт Альтанка 7:00, відмічає організатор ( збір без пафосу не пізніше 6:45).

КП1 Коровинці до 12:40 Ihor Korovynskyi буде зустрічати фотофіксацією.

КП2 Беседівка до 14:10.

Фініш до 20:30,

Ресторан Vin&gret Валерий Мирончик надав можливість скористатись літнім майданчиком. До речі, пан Валерій буде також брати участь у івенті.

Ми не розраховували на організацію в нашому звичайному форматі "на широку ногу", але як завжди з'являються люди, які бажають допомогти трішки більше. Тож завдяки участі Kostyаn Holenko рандонери матимуть пам'ятні сувеніри, але поки це ще секрет.

Тож любі друзі, реєструємось!

Чекаємо вас на старті!

Перемоги нам усім!