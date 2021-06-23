У Сумах профінансовані програми «Милосердя» та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей»

Цього тижня департаментом проведені виплати додаткових соціальних гарантій, передбачених мешканцям нашої громади програмами «Милосердя» та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей»:
- 1 157 особам виплачена матеріальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг за червень 2022 року на загальну суму 189,9 тисяч гривень. Зокрема, це - 706 Почесних донорів України (отримують по 96,70 гривень або 5% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), 61 особа з інвалідністю І-ІІ групи по зору (по 193,40 гривень або 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), 226 осіб з інвалідністю з дитинства I та II групи з діагнозом ДЦП та діти з інвалідністю з діагнозом ДЦП (по 193,40 гривень або 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та в подвійному розмірі для осіб з інвалідністю з дитинства І А групи), 38 дітей, що хворі на онкологічні захворювання, спінальну м'язову атрофію або бульозний епідермоліз (в розмірі 20% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), 9 сімей (11 осіб) загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів та 83 сім’ї (115 осіб) загиблих або померлих захисників України (в розмірі від 20 до 32% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від кількості членів сім’ї)
- трьом членам добровольчих формувань виплачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 15 тисяч гривень, всього таку допомогу отримали 2 106 осіб
- 151 особі, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, виплачена компенсація за червень поточного року, на загальну суму 450,50 тисяч гривень.
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