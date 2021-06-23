У Сумах профінансовані програми «Милосердя» та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» Департамент соціального захисту Сумської міської ради про фінансування соціальних програм у поточномц місяці.

Цього тижня департаментом проведені виплати додаткових соціальних гарантій, передбачених мешканцям нашої громади програмами «Милосердя» та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей»:

- 1 157 особам виплачена матеріальна допомога на оплату житлово-комунальних послуг за червень 2022 року на загальну суму 189,9 тисяч гривень. Зокрема, це - 706 Почесних донорів України (отримують по 96,70 гривень або 5% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), 61 особа з інвалідністю І-ІІ групи по зору (по 193,40 гривень або 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність), 226 осіб з інвалідністю з дитинства I та II групи з діагнозом ДЦП та діти з інвалідністю з діагнозом ДЦП (по 193,40 гривень або 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та в подвійному розмірі для осіб з інвалідністю з дитинства І А групи), 38 дітей, що хворі на онкологічні захворювання, спінальну м'язову атрофію або бульозний епідермоліз (в розмірі 20% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), 9 сімей (11 осіб) загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів та 83 сім’ї (115 осіб) загиблих або померлих захисників України (в розмірі від 20 до 32% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від кількості членів сім’ї)

- трьом членам добровольчих формувань виплачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 15 тисяч гривень, всього таку допомогу отримали 2 106 осіб

- 151 особі, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, виплачена компенсація за червень поточного року, на загальну суму 450,50 тисяч гривень.