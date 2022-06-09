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Картка «АТБ» від Райфу знову надає ексклюзивну знижку на сотні продуктів

Попри складні воєнні умови мільйони українців, як і раніше, знову мають чудову можливість щодня купувати гарантовано свіжі продукти та значно економити власні кошти.

Це стало можливим завдяки поверненню ексклюзивних знижок на чималий асортимент продуктів і товарів першої необхідності в найбільшій за багатьма показниками торговельній мережі країни — «АТБ».  Йдеться про запроваджені ще в довоєнний час безпрецедентні знижки для власників платіжних карток «АТБ» від Райфу. У понад тисячі сучасних комфортних супермаркетів лідера вітчизняної торгівлі вже більш як чверть століття клієнти  мають змогу економити значні кошти завдяки постійно діючим акціям. А от для щасливих власників пластикових платіжних карток (оформити й отримати таку картку нескладно, послуга є безоплатною) до вже діючих знижок додається ще одна. Відтак ціни на сотні товарів стають найпривабливішими.

Нагадаємо, що близько року тому «АТБ» спільно із Райффайзен Банк і Visa випустили унікальний для нашої країни банківський продукт — картку «АТБ-Pay», яка максимально спростила процес покупок і надала можливість мільйонам громадян заощаджувати чималі кошти. Варто  зазначити, що окрім економії під час купівлі товарів, ця картка надає своєму власникові всі переваги звичайної Visa Gold. Вона безоплатна для здійснення будь-яких транзакцій, у тому числі й поповнення в банківських терміналах самообслуговування. Також на неї можна отримувати зарплату, пенсію, соціальну допомогу.

Платіжну картку «АТБ» від Райфу можна поповнювати безготівковим переказом (у тому числі через Raiffeisen Online), готівкою в терміналах City24 та у відділеннях і центрах самообслуговування Райффайзен Банку по всій Україні.

Картка «АТБ» від Райфу надає українцям такі особливі переваги:

    • Ексклюзивні додаткові знижки в торговельній мережі «АТБ Маркет»

    • Переваги банківської картки Visa Gold із безоплатним відкриттям та обслуговуванням

    • Зняття готівки без комісій у банкоматах Райфу та будь-якого банку України

    • Зарахування коштів без комісій на картку

    • Поповнення готівкою в терміналах City24

    • Купівля товарів в Україні та за кордоном

Легко замовити картку «АТБ» від Райфу та дізнатися більше можна за цим посиланням.

Нагадаймо: нещодавно в добре знайомих кожному українцю дискаунтерах «АТБ» знову з'явились акційні пропозиції, які дозволять постійно економити значні кошти. Наразі на дві сотні товарних позицій вже діє акція «Суперціна». Найближчим часом кількість акційних продуктів буде збільшено.  Також вже діє акція «Економія», за умовами якої кожного тижня можна купувати певні групи продуктів із чималою знижкою. Нині це близько двох десятків товарних позицій, та з часом їхня кількість також зросте. Вже сьогодні можна придбати за акційними цінами молочні продукти, ковбасні вироби, пельмені, вареники, шоколад тощо.  

Повернення акційних пропозицій доводить просту істину: попри будь-які обставини місія «АТБ» лишається незмінною — твердо стояти на передовій продовольчої безпеки країни та надавати широким верствам населення можливість купувати свіжі  продукти  за демократичними та чесними цінами.   

Як патріотичний бізнес «АТБ» не стоїть осторонь від потреб армії, яка понад сто днів героїчно боронить нашу країну від окупантів. Загальна сума гуманітарної допомоги «АТБ» за час воєнного вторгнення вже перевищила 200 млн грн. І ця цифра стрімко зростає! Переможемо разом!

Экономика
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Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
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