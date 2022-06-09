Від Сум до Дніпра: народилась нова сім’я рятувальників У житті кожної людини настає момент, коли попри всі обставини та події на перший план виходять справжні цінності.

Можна все життя чекати відповідного випадку, відкладати на потім, але так і не дочекатися цього зручного моменту. Попри трагічні події в нашій країні, в серці кожного з нас залишається те, що не зможе відібрати жоден загарбник – любов, яка зігріває, не дає згаснути вірі в наше світле майбутнє.

Так і молодята ДСНС - Олексій Бодрик з Сумщини та Анастасія Мироненко з Дніпропетровщини вирішили не відкладати «на потім» таке важливе рішення - поєднати серця у шлюбі. Кохання, яке зародилося ще під час курсантського навчання, незважаючи на різні гарнізони та відстань в понад 300 кілометрів лише зміцнювалося. І сьогодні у м. Дніпро відбулася так очікувана церемонія одруження та зародження нової сім’ї рятувальників.

Колеги щиро вітають молодят та бажають довгої і щасливої стежки спільного життя.