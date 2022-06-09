На Роменщині вогнеборці ліквідували загоряння на відкритій території (відео) 16 червня о 19:04, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння залишків сухої рослинності в с. Козельне, що на Роменщині.

Про пожежу повідомив випадковий перехожий. На місце події було направлено відділення чергового караулу 20-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено траву та сміття на площі до 500 кв. м. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від водонапірної башти, яка була розташована на відстані 300 м від осередку горіння.

О 19:49 загоряння локалізували, а о 20:32 – витративши на гасіння майже 6 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області