На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, яка ймовірно виникла через дитячі пустощі з вогнем 15 червня о 15:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сінника по вул. Садова, с. Кондратівка, Хотінської ОТГ.

На місце події прибуло відділення 25-го державного пожежно-рятувального поста та добровільна пожежна команда с. Кондратівка.

На момент прибуття вогнеборців, полум’я охопило покрівлю по всій площі та до 30 кг соломи. Існувала загроза поширення вогню на сусідську господарчу споруду. О 16:26 пожежу локалізували, о 17:09 – повністю ліквідували.

Припустима причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем. За попередньою інформацією, дівчинку 2017 р. н. зі значними опіками тіла було госпіталізовано до Сумської обласної дитячої лікарні.

Шановні батьки! Рятувальники закликають вас уважно слідкувати за своїми дітьми, аби уникнути таких випадків. Розповідайте своїй малечі, що сірники – це не іграшка та бавитися ними є вкрай небезпечно!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області