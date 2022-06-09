У Глухові рослідують загибель двох цивільних унаслідок авіаобстрілу За процесуального керівництва Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 червня 2022 року о 20 год 20 хв російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, за попередніми даними, із гелікоптера випустили щонайменше 3 ракети, які влучили по території цивільної інфраструктури м. Глухова Шосткинського району. Внаслідок дій ворожої авіації загинули двоє цивільних осіб – 43-річний Андрій та 67-річний Анатолій, вогнем та уламками пошкоджено будівлю. Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області. Сумська обласна прокуратура