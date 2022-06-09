У міноборони росії фантазують, як підірвали український «Бук» на Сумщині У черговому звіті міноборони рф вигадали, як на Білопільщині вони знищили зентіний ракетний комплекс «Бук» ЗСУ.

«Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области», - йдеться у звіті за ранок 16 червня.