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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:20115

На Сумщині перед судом постане чоловік, що оформив на свого знайомого п'ять кредитів

Слідчими Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження стосовно 28-річного місцевого жителя, який скориставшись довірою свого товариша оформив на нього боргові зобов'язання в різних Інтернет-банках, а гроші присвоїв собі.

Як раніше вже повідомлялось, до Роменського районного відділу поліції з заявою про шахрайство звернувся 36-річний місцевий житель. Тоді чоловік повідомив, що його знайомий без відома заявника оформив на нього кредити.

По даному факту співробітники поліції провели перевірку та встановили, що дійсно роменчанин  знаючи  персональні дані та маючи дані документів заявника  використав їх та оформив на нього в різних Інтернет-банках п'ять кредитів. Так, аферист залишив свого знайомого з боргами, а свої кишені поповнив близько на 9 000 гривень.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування по кримінальному провадженню, щодо вчинення 28-річним чоловіком шахрайських дій стосовно потерпілого, та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер правопорушник  згідно ч.3 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України постане перед судом. За скоєне йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. 

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право Шахрайство
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