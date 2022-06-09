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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:16215

У Сумах велосипедист постраждав у чужому ДТП

Внаслідок ДТП на перехресті вулиць Іллінської та В’ячеслава Чорновола велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Повідомлення про автопригоду на перехресті вулиць Іллінської та В’ячеслава Чорновола патрульні отримали вчора, близько 14-ї години.

За обставин, які на цей час з'ясовуються, відбулося зіткнення транспортного засобу Audi Q3 під керуванням 37-річного водія та транспортного засобу Opel Astra під керуванням 21-річного водія. Після зіткнення керманич транспортного засобу Audi за інерцією допустив наїзд на 37-річного велосипедиста, у результаті чого він отримав тілесні ушкодження. Лікарі шпиталізували чоловіка до лікарні.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини

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