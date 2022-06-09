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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:50712

Мер Сум бреше і продовжує призначати на керівні посади ставлеників ОПЗЖ

Мер Сум Олександр Лисенко відповів на петицію сумчан «Щодо недопущення фінансування проросійських партій за рахунок коштів громади».

«В Україні надалі триває повномасштабне вторгнення московських окупантів. За цей час десятки представників проросійської партії ОПZЖ проявили свою колаборантську позицію, та перейшли на бік ворога в окупованих громадах. У Сумах, завдяки принциповій позиції громади, нам з вами вдалося усунути проросійських посадовців від керівних посад у міській та обласній радах.

Проте за наявною інформацією ТОВ «Сервіс-Ресурс», КП «Сумижилкомсервіс», КП «Чисте місто» та інші комерційні структури, які пов’язані з одіозними депутатами Сумської міської ради від ОПZЖ, Жиленком Віталієм Миколайовичем, Тихенком Костянтином Павловичем, Перепекою Ігорем Олександровичем та іншими, і далі отримують прибутки з кишень мешканців міста Суми.

Зокрема у 2020 році було проведено т.зв. «конкурс», щодо визначення перевізників твердих побутових відходів, на якому ймовірно шляхом корупційних схем було визначено переможцем одразу по 2 лотах ТОВ «Сервіс-Ресурс», а також створено на підставі підкилимних домовленостей підприємство-надавача послуг із захоронення ТПВ КП «Чисте місто» очільниками якого призначено осіб із орбіти депутатів від ОПZЖ. На послугах із перевезення пасажирів досі наживаються представники ОПZЖ Перепека Ігор Олександрович та Гризодуб Геннадій Павловоич.

У той час коли наші міста та люди потерпають від збройної агресії московії – жодна копійка, а тим більше з наших з вами кишень, не повинна йти на фінансування комерційних структур фактичними власниками/кураторами яких є депутати від проросійської партії ОПZЖ.

На підставі викладеного вимагаємо:

- звільнити директора КП «Чисте місто» Лаврика Валентина Миколайовича,

- звільнити директора КП "Сумижилкомсервіс" Шкаріна Андрія Анатолійовича,

- розірвати договори з комерційними структурами пов’язані із ОПZЖ та не допустити їх до участі в нових конкурсах;

- скасувати результати конкурсу щодо визначення перевізників твердих побутових відходів, - писав автор петиції Янченко Сергій Володимирович 28 квітня.

Петиція набрала необхідну кількість голосів за кілька годин, проте відповідь на неї було надано із великим запізненням лише 6 червня:

«У відповідь на Вашу електронну петицію, яка розміщена на порталі "Єдина система місцевих петицій", щодо недопущення фінансування проросійських партій за рахунок коштів громади, повідомляємо наступне.

Відповідно до п. 4.4. Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25.10.2017 № 2692-МР, у виняткових випадках, коли питання, порушене в електронній петиції, вже врегульовано, допускається надання відповіді автору (ініціатору) петиції із відповідним обгрунтуванням без винесення її на розгляд Сумської міської ради або її виконавчого комітету.

Зокрема, питання, порушене в електронній петиції, щодо звільнення директорів КП "Чисте місто" Лаврика Валентина Миколайовича, КП "Сумижилкомсервіс" Шкаріна Андрія Анатолійовича на даний час є врегульованим, так як зазначених посадових осіб звільнено з вказаних посад 23.03.2022 року.

Щодо інших питань, порушених в петиції, Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради здійснюється підготовка відповідних проєктів рішень Виконавчого комітету Сумської міської ради».

З відповіді випливає, що Андрія Шкаріна було звільнено з посади директора КП «Сумижилкомсервіс» 23 березня, проте мер Сум забув, що призначив того ж Шкаріна на посаду директора КП «Чисте місто» вже з 1 квітня. Про це можна дізнатися із державного реєстру юридичних осіб. При цьому, як випливає із відповіді на запит Данкор онлайн зарплата керівника КП «Чисте місто» зросла у кілька разів з часу його приходу: з близько 6 тис. грн у Валентина Лаврика у лютому-березні до 19 тис. грн у Андрія Шкаріна, при чому за березень він також отримав частину зарплати вже у «Чистому місті».

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