У рф створили фейк про біолабораторії в Україні, але погоріли на дрібницях Російські пропагандисти в черговий раз не змогли створити якісну підробку.

Ряд російських ЗМІ почали тиражувати нібито документ Міністерства оборони України, який повинен доводити існування секретних біолабораторій і їх роботу з військово-біологічними лабораторіями США. Пропагандисти, як і завжди, погоріли на дрібницях.

На фейк звернули увагу в російському виданні The Insider, пише УНІАН.

Псевдодокумент опублікували видання «Известия», «Взгляд», телеканали «РЕН» і «Цареград», які працюють на Кремль. У ньому йдеться, що нібито президент України Володимир Зеленський підписав указ про знищення даних працівників біолабораторій і військових, які співпрацювали з лабораторіями з США.

У фейковому документі помітили низку грубих помилок. Як адреса вказано: «ул. Володимирська, 33, г. Київ», а не «вул. Володимирська, 33, м. Київ».

Крім того, слово «безпеки» в назві СБУ в ділових документах пишеться з малої літери, А підтвердження реєстрації в електронній системі діловодства традиційно розташовується внизу документа.

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров’я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито «екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США» і «знищення особливо небезпечних патогенів». Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала «нові документи» на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.