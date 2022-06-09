Поліцейські Охтирки оперативно встановили місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка Менше двох годин знадобилося поліцейським Охтирського районного відділу поліції аби розшукати безвісти зниклого місцевого мешканця.

Вчора, близько 18 години, на лінію "102" звернулася схвильована жінка та повідомила, що її 45-річний син ще вранці пішов з дому та на даний час не повернувся. На телефонні дзвінки не відповідає.

На місце події було направлено слідчо-оперативну групу поліції, на пошуки зниклого орієнтовано особовий склад, який здійснював патрулювання районного центру.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, вже менше ніж через дві години пошуків, чоловіка було виявлено на одній із вулиць міста. Останній перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його життю та здоров'ю нічого не загрожувало.

Поліція Сумщини