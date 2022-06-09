Як виглядає школа на Сумщині, обстріляна рашистами (відео) Відео оприлюднив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«росіяни не змінюють своїх орківських підлих дій під час війни.

Отак виглядає звичайна школа у одному з сел Краснопільської громади, яку обстріляли росіяни зі своєї території», - написав він.