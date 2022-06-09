Під Охтиркою в ДТП один чоловік загинув, інший травмувався Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько 16 години, на автомобільній дорозі поблизу міста Охтирка.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 32-річний водій автомобіля Лада Гранта, під час виконання обгону, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною конструкцією.

В результаті ДТП керманич та пасажир були травмовані та госпіталізовані до медичного закладу. Від отриманих тілесних ушкоджень водій помер у лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження). Поліцейські встановлюють причини та обставини цієї події. Слідчі дії тривають.

Поліція Сумщини