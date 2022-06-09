У кого з сумчан сьогодні сухі крани

Йдеться про будинки за адресами:
- вул. Засумська, 12а (заміна труб холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Роменська, 81 (заміна труб холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Котляревського, 2/7 (заміна труб холодної та гарячої води у квартирі;
- вул. Ковпака, 29 (заміна труб холодної та гарячої води у квартирі);
- вул. Ковпака, 89 (заміна стояка гарячої води у квартирі);
- вул. І. Сірка, 27 (заміна корінних кранів гарячої води у квартирі);
- пр-т М. Лушпи, 10 – заміна корінних кранів гарячої води у квартирі);
- пр-т Шевченка, 7 – установка лічильників холодної води у квартирі).
- СМР