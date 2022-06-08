Охтирські поліцейські розслідують обставини ДТП, у якій травмувався мотоцикліст Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на одній із вулиць міста Охтирка.

Як попередньо встановили співробітники поліції, 43- річний водій мотоцикла YAMAHA допустив зіткнення з автомобілем RENAULT, під керуванням 41-річного чоловіка.

В результаті ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються всі обставини події. Слідчі дії тривають.

Полція Сумщини