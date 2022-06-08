Вночі ворог наніс авіаудар поблизу Сум – 4 загиблих, 6 поранених

Фото ілюстративне
«Сумщина
Ситуація станом на 8:00 16 червня 2022
Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар.
Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.
Інформація про руйнування і пошкодження - згодом.
І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.
Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар.
Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів.
Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.
Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється».