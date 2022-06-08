Вночі ворог наніс авіаудар поблизу Сум – 4 загиблих, 6 поранених Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сумщина

Ситуація станом на 8:00 16 червня 2022

Вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар.

Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

Інформація про руйнування і пошкодження - згодом.

І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Близько 5 ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар.

Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів.

Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється».