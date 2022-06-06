Сьогодні рашисти вбили 4 жителів Сумщини Повідомлення Сумської обласної військової адміністрації.

«Сумщина.

Ситуація станом на 22:00 15 червня 2022.

Сьогодні вдень росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії.

На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один - поранений. Наразі знаходиться в лікарні.

Після 14 години також поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадам.

Трохи за 20 годину вечора, два ворожих гелікоптери з території росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова.

Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених.

Пошкоджені об’єкти інфраструктури».